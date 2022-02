Unternehmenschefs konnten unentschlossene Mitarbeiter erneut motivieren

Die Teilnehmerschlange riss die gesamten zwei Stunden nicht ab. Sascha Kucera, Geschäftsführer des Helios-Klinikums, hatte die Impf-Idee im Vorstand von Unternehmer Hildesheim vorgestellt, der Verband hatte den Unternehmen in Stadt und Region Hildesheim Postern und Verzehrgutscheine geschickt. So konnten Chefs unentschlossene Mitarbeiter erneut motivieren. „Wir konnten sogar Gutscheine nachbestellen“, sagt Christine Eikermann vom Luftfahrtzulieferer Howmet Aerospace in Hildesheim.

In Hildesheim beziehen die Unternehmen mithilfe ihres Verbands auch bei Demonstrationen Stellung, die immer montags in der Domstadt Gegner und Befürworter des Impfens und der Corona-Regeln auf die Straße bringen. „Impfen statt Schimpfen“ lautet der Slogan, der in der Abenddämmerung an die Fassade der örtlichen Andreaskirche illuminiert wird.

Zudem organisierten die Unternehmen bereits im vergangenen Sommer eine Drive-in-Impfaktion und motivierten die Mitarbeiter aus den Betrieben für eine Erstimpfung. Verbandschef Mehler: „Kurze Anmeldung, Scheibe runter, schnelles Informationsgespräch, und dann gab es den Piks.“

Unternehmer Hildesheim will am Impf-Thema dranbleiben

Ohnehin gehen die Betriebe in Stadt und Region davon aus, dass es nicht bei diesen Aktionen bleiben wird. Weil Experten damit rechnen, dass es zu einer weiteren Auffrischungsimpfung gegen das Corona-Virus ab Sommer, spätestens Herbst kommen wird, will Unternehmer Hildesheim dranbleiben. Verbandschef Mehler hofft, dass die vierte Corona-Impfung „schon in Verbindung mit der Grippe-Impfung“ verabreicht werden könne, um den Schutz vor Corona in eine Routine zu überführen. Für Mehler sei es durchaus vorstellbar, die nächste After-Work-Impfung „im Sommer im städtischen Freibad zu veranstalten“.