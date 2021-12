Entscheidend ist, dass der Kontakt zwischen beiden in einer solchen Intensität stattgefunden hat, dass eine Ansteckung wahrscheinlich ist. Diese Einschätzung orientiert sich an den Leitlinien des Robert-Koch-Instituts. So muss der Kontakt etwa mindestens zehn Minuten gedauert haben – ohne Masken. In einer Gesprächssituation könnte aber auch eine kürzere Dauer ausreichend sein. Es kommt also auf die individuellen Umstände an. Zusätzlich muss auch ausgeschlossen werden können, dass die Infektion woanders, etwa im privaten Bereich, stattgefunden hat, beispielsweise über die schulpflichtigen Kinder.

Nur ausnahmsweise kann beim Arbeitsunfall in Einzelfällen auf die Ermittlung der Indexperson verzichtet werden: etwa wenn in einem Betrieb ein größeres allgemeines Infektionsgeschehen stattgefunden hat. „Dies war zum Beispiel in einigen Betrieben der Fleischproduktion, in denen das Virus optimale Bedingungen gefunden hat, der Fall“, so Ziegler.

Der Kontakt bei der versicherten Tätigkeit muss zwischen zwei Tagen vor dem Auftreten der ersten Symptome bei der Indexperson und 14 Tagen nach Symptombeginn erfolgt sein. Bleibt die Kontaktperson symptomlos, gelten diese Grenzen bezogen auf den Zeitpunkt der Probennahme für den positiven Labornachweis der Indexperson.

Corona-Infektion im Zweifelsfall selbst der Unfallkasse oder Berufsgenossenschaft melden

Wer an Covid-19 erkrankt ist und vermutet, dass das im Zusammenhang mit der Beschäftigung erfolgt ist, sollte sich unbedingt um die Anerkennung durch die gesetzliche Unfallversicherung kümmern, da die Absicherung hier besser ist als die der Kranken- und der Rentenkasse. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund wichtig, dass heute noch nicht abzusehen ist, welche langfristigen Beeinträchtigungen etwa durch Long Covid noch auftreten können.

Zwar sind die behandelnden Ärzte, gesetzlichen Krankenkassen und Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, von sich aus eine entsprechende Meldung zu machen, wenn der Verdacht auf eine Ansteckung am Arbeitsplatz besteht. Dies kann aber auch jeder Betroffene selbst formlos – sogar telefonisch – bei dem zuständigen Unfallversicherungsträger tun, erklärt Ziegler. Der muss dann von Amts wegen ermitteln. Wer nicht weiß, welcher Unfallversicherungsträger für ihn zuständig ist, kann sich bei seinem Arbeitgeber danach erkundigen.

Ob Arbeitsunfall oder Berufskrankheit: Covid-19-Erkrankten stehen dieselben Leistungen zu

Bei Anerkennung sind die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung für Covid-19-Kranke die gleichen – hier ist es nicht von Bedeutung, ob ein Betroffener eine Berufskrankheit oder einen Arbeitsunfall erlitten hat, erklären die Experten.

So werden die Erkrankten, die beispielsweise an Long Covid leiden, von Medizinern verschiedener Fachrichtungen untersucht, um festzustellen, in welchem Gesundheitsbereich der größte Reha-Bedarf besteht, und dort setzt die Therapie dann an. „Das ist ein interdisziplinäres Vorgehen, das so nur von der gesetzlichen Unfallversicherung geboten wird“, sagt Zagrodnik. Die Unfallversicherung rehabilitiere „mit allen geeigneten Mitteln“. Davon profitieren die Erkrankten, denn insbesondere im Reha-Bereich gehen diese Leistungen über die der gesetzlichen Krankenkassen hinaus.

Auch finanziell hat die Anerkennung Vorteile. So müssen die Patienten keine Zuzahlungen zu den Medikamenten leisten, und die Unfallversicherung übernimmt auch die kompletten Fahrtkosten zu Heilbehandlungen wie etwa Physiotherapie – und nicht nur in Ausnahmefällen wie die gesetzlichen Kassen.

Ist die Arbeitsfähigkeit länger beeinträchtigt, erhalten die Betroffenen ein sogenanntes Verletztengeld, das das Krankengeld der Kasse übersteigt. Auch Rentenzahlungen gehören zu den Leistungen der Unfallkasse: „Bei dauerhafter Erwerbsminderung zahlt der Unfallversicherungsträger eine Rente“, sagt Ziegler. Dafür muss die Einschränkung der Arbeitsfähigkeit mindestens 20 Prozent betragen und mehr als 26 Wochen bestehen.

Wenn es ganz schlimm läuft, steht den Hinterbliebenen eine Rente aus der Unfallversicherung zu. Sowohl die Rente wegen Erwerbsminderung als auch die Hinterbliebenenrenten der Unfallversicherung werden gegebenenfalls neben den entsprechenden Renten aus der Rentenversicherung gezahlt.