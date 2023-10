Unter dem Motto „Berg in Flammen“ geht’s im Bottwartal am 31. Oktober hinauf auf den Großbottwarer Harzberg. Wein- und Essensstände sorgen auf dem Weg für Abwechslung, Feuerkörbe tauchen die Umgebung in geheimnisvolles Licht.

Infos gibt es unter: bottwartalerwinzer.de

Eine Tour mit Alpakas durch den Weinberg – ein Spaziergang inmitten der Reben – Planwagen- oder Kutschfahrten: In ganz Baden-Württemberg finden im Spätherbst Weinerlebnistouren statt. Eine Übersicht mit Filterfunktion gibt es hier: weinerlebnistour.de

Mehr über die Geschichte des Weinbaus erfährt man in einem Weinbaumuseum. Ausstellungen rund um den Weinbau gibt es unter anderem im Pfedelbacher Weinbaumuseum in Hohenlohe, im Vineum Bodensee in Meersburg oder im Weinbaumuseum Stuttgart in Stuttgart-Uhlbach.