Hier werden Spannung und Gaumenschmaus vereint: Beim Krimidinner dürfen die Gäste hautnah dabei sein und aktiv miträtseln. Die Schauspieler bewegen sich zwischen den Tischen. Auf den Tischen finden die Besucher Hinweise, aus denen sie ihre Schlussfolgerungen ziehen können: Was genau ist passiert? Wer war wohl der Täter? Mit welchem Motiv? Je nach Spielort wird auch auf Badisch oder Schwäbisch gemordet. Der Anbieter Engesser Marketing aus Weil der Stadt hat übrigens auch Musical Dinner und Dark Dinner im Programm. Mehr Infos: das-kriminal-dinner.de

Dunkelrestaurant: Wenn das Auge mal nicht mitisst

Ein krasser Kontrast ist es dagegen, wenn beim Essen der Sehsinn komplett ausgeschaltet wird. In einem stockdunklen Raum, in den auch nicht der kleinste Lichtstrahl dringt. Dann werden die anderen Sinne – Hören, Fühlen und vor allem Schmecken – umso bewusster und intensiver. Trifft man denn mit der Gabel überhaupt den Mund? Kein Problem, das hat der Körper drauf. Und man stellt auch überrascht fest, wie sicher man doch alles ertasten kann: Wo das Besteck liegt oder die Gläser stehen, wo der Nachbar sitzt. Bedient wird in der Regel von sehbehindertem oder blindem Personal, das sich im Finstern einwandfrei zurechtfindet. Solche Dark Dinner gibt es zum Beispiel in Stuttgart in der Rosenau und an vielen anderen Orten. Mehr Infos: ao5.de/dunkelrestaurantrosenau, ao5.de/darkdinner