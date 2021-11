Rottweil. Er ist nicht zu übersehen. Stolze 246 Meter ragt er in den strahlend blauen Himmel – der Testturm für Highspeed-Aufzüge mit seiner spiralförmig gedrehten Fassade. Hier beginnt unsere Rottweil-Tour. Vor dem Eingang stehen wir ein Weilchen in der Schlange, denn der Andrang ist groß. Nach oben geht es dann blitzschnell: In nur 30 Sekunden bringt uns der Aufzug zur Aussichtsplattform in luftigen 232 Meter Höhe. Windgeschützt hinter hohen Glasscheiben genießen wir ausgiebig den Panoramablick auf Neckartal, Schwarzwald und Schwäbische Alb.

In bis zu vier Meter hohen Lavablasen haben sich unzählige Amethyste gebildet

Nur vier Autominuten entfernt erwartet uns in Dietingen ein weiteres Highlight. Das hat nichts mit Höhe zu tun, sondern mit Glanzstücken aus den Tiefen der Erde. Die Ausstellung „Welt der Kristalle“ zeigt Edelsteine und Fossilien, die auch Laien und Kinder begeistern – allein mit ihren schönen Farben oder der schieren Größe. Bis zu vier Meter hohe aufgeschnittene Blasen aus erstarrter Lava enthüllen ein Meer aus Kristallen in ihrem Innern. Versteinerte filigrane Blätter oder ganze Baumscheiben, fein gemusterte Meeresschnecken und bizarre Formationen aus Quarz führen uns vor Augen, was für eine geniale Designerin Mutter Natur doch ist!