Live dabei sein, wenn Bootsbauer und Zimmerleute aus Eichenstämmen und Krummhölzern ein Schiff aus dem 11. Jahrhundert nachbauen – das können Besucher jetzt im Oldenburger Wallmuseum. Seit Anfang April entsteht dort mit traditionellen Handwerkstechniken ein Fischerboot, wie es die Slawen vor 1.000 Jahren auch selbst gebaut hätten.

Stück für Stück entsteht ein altes Fischerboot

Zwei Bootsbauer werden noch bis Oktober inmitten der historischen Handwerkersiedlung des Museums den Kiel und die Steven mit Äxten formen, Planken hauen, Spanten zurichten, Bootsteile teeren und dann Stück für Stück zusammensetzen. Am Ende wird ein rund zehn Meter langes Boot entstehen, das künftig auch die Küstengewässer der Ostsee befahren soll.

Das Wallmuseum liegt in der Innenstadt von Oldenburg in Holstein unweit des slawischen Walls, einem der bedeutendsten Bodendenkmäler Schleswig-Holsteins. Der Wall zählt zu den ältesten seiner Art in Deutschland, er wurde mitsamt der zugehörigen Siedlung gegen Ende des 7. Jahrhunderts angelegt. Für die Slawen, die den Wall im 11. Jahrhundert besetzten, war die Anlage schon damals so alt, dass sie sie „Starigard“ (alte Burg) nannten.