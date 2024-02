München. Über den Wolken schweben – für Erwachsene wie Kinder hat diese Vorstellung seit jeher eine besondere Faszination. In vielen heimischen Museen geht es um den Traum vom Fliegen, und zahlreiche ältere Flugzeugmodelle lassen die Besucher in die Geschichte der Luftfahrt eintauchen.

Die Flugwerft Schleißheim etwa liegt am Rande eines mehr als 100 Jahre alten Flugplatzes bei München und wurde 1992 als Außenstelle des Deutschen Museums in München eröffnet, das auch selbst eigene beeindruckende Ausstellungen zur modernen und historischen Luftfahrt präsentiert. Die Außenstelle in Schleißheim gehört zu den größten und wichtigsten Luftfahrtmuseen in Deutschland mit mehr als 100.000 Besuchern im Jahr.

Zu den Attraktionen gehören auch Euro- und Starfighter

In der Flugwerft erzählen etwa 70 Flugobjekte auf 8.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche Luftfahrtgeschichte. Zu sehen sind etwa der Lilienthal-Gleiter, eine Nachbildung des bekannten Segelapparats des berühmten Flugzeug-Pioniers. Aber auch Kampfjets wie Euro- und Starfighter sind zu bestaunen – ebenso ein Flugboot, Hubschrauber oder eine Rakete.

Darüber hinaus können sich Besucher im Flugsimulator als Pilot versuchen oder in der Werkstatt beim Restaurieren alter Flugzeuge über die Schulter schauen. Wegen Umbauten kann es in den kommenden Monaten allerdings zu kurzfristigen Teilsperrungen der Ausstellung kommen.