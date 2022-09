Durch die Auenlandschaft geht es zurück nach Siegsdorf, einem weiteren wichtigen Platz für Wissen rund um die Eiszeit. An dem Ort wurde das bisher größte Mammutskelett Europas gefunden, es ist circa 45.000 Jahre alt und im Naturkunde- und Mammutmuseum Siegsdorf ausgestellt. Auf vier Stockwerken geht es durch 250 Millionen Jahre Erdgeschichte in Südbayern mit Informationen zu Geologie, Fossilien sowie den Giganten der Eiszeit. Ein Landschaftsmodell zeigt, wie der Chiemsee entstand. Nicht zu verfehlen ist zudem „Rudi“, die lebensgroße Mammutskulptur im Außengelände. Der Name stammt vom Fundort „Rudhart“ bei Siegsdorf.

museum-siegsdorf.de/museum.php​​​​​​

Eiszeitliche Landschaftsformen inklusive Gletscherschliff kann man auf dem geologischen Rundwanderweg Wallgau entdecken. Die familientaugliche Strecke führt vorbei an „Tumuli“, spitzen Hügeln, die in der Eiszeit durch Flussablagerungen inmitten der Gletscher entstanden sind. In ganz Bayern gibt es nur sieben Tumuli, drei davon kann man hier bewundern.

alpenwelt-karwendel.de

Auch das Urzeitmuseum Taufkirchen gibt Einblick in die Tierwelt der jüngsten Eiszeit. In der kürzlich renovierten Ausstellung sind Originalskelette von Bison bis Mammut vor gemalten Schneelandschaften zu sehen – und eine Grotte mit Familie Höhlenbär.

urzeitmuseum.de