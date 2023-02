Nehmen Sie Platz in der allerersten Bahn von 1868 – die von einem Pferd gezogen wurde! Später folgte dann die „Elektrische“ in vielen Varianten. Ein sehenswerter Film führt durch mehr als 100 Jahre Geschichte des Streckennetzes in und um Stuttgart. Dazu gehören auch die Standseilbahn in Heslach und die Zahnradbahn nach Degerloch, die 1884 eröffnet wurde. Zu einer Nostalgiefahrt bis Ruhbank und zurück lädt die alte Linie 23 ein, die am Museum startet.

ssb-ag.de/erleben/strassenbahnmuseum-stuttgart