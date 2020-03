Sontheim an der Brenz. Michi Spanke hat den Dreh raus. Sie schwenkt das Bohrfutter, das später an eine Profi-Bohrmaschine drankommen wird. Per Druckluft sausen 16 Kugeln in die Laufbahn des Lagers. Fertig – her mit dem nächsten Stück! Neben ihr surren und zischen die Apparate, es riecht nach Öl und Eisen. „Ich mag die Maschinen, den Geruch“, sagt die 33-Jährige beim aktiv -Besuch. Vor Kurzem arbeitete sie noch in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Doch jetzt hat sie ihren Arbeitsplatz in einem ganz normalen Industriebetrieb: beim Spann- und Greiftechnikspezialisten Röhm in Sontheim.

Das Unternehmen (1.300 Mitarbeiter weltweit) will ein Vorbild in Sachen Inklusion sein. Es hat in Kooperation mit der HWW GmbH (Heidenheimer gemeinnützige Werkstätten und Wohnheime), die sich für Menschen mit geistigen Behinderungen einsetzt, zwölf feste Arbeitsplätze für deren Schützlinge eingerichtet. Die sind jetzt ganz normale Kollegen: Man trifft sich in der Pause, man klatscht sich ab, wenn es in den Feierabend geht.