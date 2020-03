Konsequenzen können massiv sein

Kommt eine zum Beispiel rassistische Pöbelei in der Belegschaft vor und wird gemeldet, muss der Fall einzeln vom Betrieb bewertet werden. „Es geht dabei dann um die Schwere der Äußerungen, deren Häufigkeit und in welchem Umfeld sie gemacht worden sind“, erklärt die Juristin. „Aber auch darum, ob der Arbeitnehmer Reue zeigt und wie er sich zuvor auf der Arbeit verhalten hat.“ Die Konsequenzen für den Einzelnen können letztlich massiv sein – und bis zur fristlosen Kündigung reichen.

Erste Anlaufstelle für Betroffene sowie für aufmerksame Kollegen sind der Vorgesetzte, die Personalabteilung oder auch der Betriebsrat. In größeren Unternehmen gibt es sogar firmeneigene Antidiskriminierungsstellen, die solche Meldungen ebenfalls vertraulich behandeln. Hilfreich ist eine präzise Dokumentation der problematischen Äußerungen: Was wurde genau gesagt? Wann? In welchem Umfeld? „Die Dokumentation gibt der Beschwerde mehr Gewicht“, so Berater Matthias Lorenz, „der Vorfall kann dann nicht so schnell als vermeintliche Lappalie abgetan werden.“

Lorenz empfiehlt generell antidiskriminierende Strukturen in den Unternehmen: Leitlinien etwa, Unternehmensprogramme oder Betriebsvereinbarungen. Als Zeichen an die Belegschaft müsse da klar formuliert werden: „Jemand, der rassistischen und antisemitischen Äußerungen widerspricht, ist kein Störenfried – sondern ein mutiges Vorbild.“