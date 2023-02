Bausparer dürfen auch beliebig hohe Sondertilgungen leisten. Dies ist bei Bankkrediten meistens nur eingeschränkt möglich.

Ein Bausparkredit kann auch für Sanierungen sinnvoll sein

Wer nur ein kleineres Darlehen benötigt, zum Beispiel für eine energetische Modernisierung, kann mit einem Bausparvertrag ebenfalls die richtige Wahl treffen. „Banken verlangen für Darlehen unter 50.000 Euro oft höhere Zinsen“, sagt der Experte. „Oder sie bieten dafür statt eines Hypothekendarlehens nur einen teureren Ratenkredit an.“ Anders ist das bei den Bauspardarlehen: Hier gelten die günstigen Zinsen auch für niedrigere Beträge.

Vor allem für junge Sparer und Berufseinsteiger ist schließlich die Wohnungsbauprämie interessant, mit der der Staat das Bausparen fördert und die man schon ab 16 einstreichen kann. Maximal 70 Euro Prämie pro Jahr gibt es für Alleinstehende, wenn ihr zu versteuerndes Jahreseinkommen 35.000 Euro nicht übersteigt (das Jahresbrutto kann also durchaus höher liegen). Für Verheiratete gelten die doppelten Werte, also 140 Euro Prämie für zu versteuernde Einkommen bis zu 70.000 Euro.

Wer sich für einen Bausparvertrag entscheidet, sollte sich jedoch ziemlich sicher sein, dass er das Darlehen später auch tatsächlich nutzen will. Denn: „Die Guthabenzinsen während der Ansparphase sind sehr niedrig“, erläutert Sahr. Wird das Darlehen dann nicht abgerufen, bleibt am Ende also nur ein sehr schlecht verzinster Sparvertrag – bei dem die Rendite durch die Abschlussgebühr sogar ins Negative dreht.

So eine Gebühr ist erlaubt, 1,0 bis 1,6 Prozent der Bausparsumme sind üblich. Sonstige Kontoführungsgebühren, Jahresentgelte oder Servicepauschalen muss man aber nicht mehr akzeptieren – sie sind laut Bundesgerichtshof-Urteilen in der Ansparphase ebenso unzulässig wie in der Darlehensphase.

Möchte man nun einen Bausparvertrag abschließen, sollte man zunächst gründlich vergleichen, da sich die Tarife der Anbieter in vielen Details unterscheiden. Eine unabhängige Beratung etwa bei den örtlichen Verbraucherzentralen kann weiterhelfen.