In Heidelberg, Bruchsal, Bühl, Achern oder Oberkirch können sich Liebhaber auf Erzeugermärkten eindecken. Und in ganz Baden-Württemberg laden Spargelbesen zum Genießen ein. In Neckarsulm zum Beispiel ist Kühners Spargelbesen geöffnet. Eine Einkehr im Leiterwägele in Cleebronn lässt sich wunderbar mit einem Besuch im Freizeitpark Tripsdrill verbinden. Leckeres aus eigener Ernte vom Schmidener Feld serviert Bauerle in Fellbach, und herzhafter weißer Spargel aus dem Gäu steht im Landgasthof Hecht in Bondorf auf der Speisekarte.

200 Kalorien hat ein Kilogramm Spargel ungefähr – mehr nicht!

Spargel enthält Vitamin C und Betacarotin

Die schlanken Stangen sind kalorienarm und gesund. Sie liefern Vitamin C und Betacarotin – davon hat grüner Spargel sogar noch mehr als weißer. Die grüne Farbe kommt übrigens vom Pflanzenfarbstoff Chlorophyll. Der wird durch die Sonneneinstrahlung produziert, denn die grünen Stangen wachsen über der Erde. Ein weiterer Unterschied: Grüner Spargel schmeckt etwas herzhafter und hat eine kürzere Garzeit.