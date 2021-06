In der Mittagspause ein Sonnenbad nehmen, ist das eine gute Idee?

Im Hochsommer kommt zwischen 12 und 14 Uhr ein Drittel der Tagesmenge an UV-Strahlung an. In dieser Zeit sollte man nicht in die pralle Sonne gehen, denn die kurzwellige UVB-Strahlung hat hier einen Peak. Sie ist 1.000 Mal energiereicher als langwelligere UVA-Strahlung und ist für die meisten Sonnenschäden verantwortlich. Besser also ein schattiges Plätzchen suchen. Doch selbst Wolken und Bäume schützen nur bedingt, sie halten lediglich die Hälfte der Strahlung ab.

Sind 15 Minuten an der Sonne denn schon zu viel?

Für die meisten Menschen schon. Man sollte aber seinen Hauttyp kennen. Beim „skandinavischen Typ“ etwa, mit rotblondem Haar und einer hellen Haut, die kaum schützende Pigmente bildet, beträgt der Eigenschutz nur unter fünf Minuten! Der dunkelhäutige „südeuropäische Typ“ hält circa eine Stunde Sonne aus.

Müssen wir jetzt Angst vor der „bösen“ Sonne haben?

Nein, das nicht. Sonne steht ja auch für Wärme und Wohlbefinden. Und der Körper braucht das Licht, etwa um das lebenswichtige Vitamin D zu bilden.

Was ist denn die wichtigste Regel?

Unbedingt die „Sonnenterrassen“ eincremen, das sind die Stellen am Körper, auf die die Sonne senkrecht trifft. Also Stirn, Ohren, Wangen, Dekolleté und Nasenrücken. Bei Männern die eventuell kahlen Stellen am Kopf. Dazu immer Lichtschutzfaktor 50+ nehmen.