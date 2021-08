Nordschwarzwald: Nagoldtalsperre

Seewald-Erzgrube. In der Nagoldtalsperre lässt es sich wunderbar schwimmen, paddeln und surfen. Badeschuhe nicht vergessen – der Boden ist steinig. Vom Aussichtsturm am Infopavillon kann man einen fantastischen Blick über den See genießen. Und Kulinarisches im Restaurant Seeheiner – am besten auf der runden Holzterrasse, die sich langsam dreht.

seewald.eu

Remstal: Ziegelei-Seebad Schorndorf

Schorndorf. Ungetrübte Badefreude: Das Ziegelei-Seebad wird von natürlichem, klarem Quellwasser gespeist. Die weitläufige Freizeitlandschaft mit Strand, Sprungfelsen mit Wasserfall und Kletterwand, großer Rutsche und Beachvolleyballfeldern bietet für jeden etwas.

baederbetriebe.stadtwerke-schorndorf.de

Hohenlohe: Kanu-Paradies Jagst

Krautheim. Ein Kanu-Paradies für Einsteiger ist die Jagst. Die 15,5, Kilometer lange Strecke von Krautheim bis zum Kloster Schöntal eignet sich gut für eine Tagestour. Boote können in Krautheim geliehen werden. Wer nach dem Paddeln eine Abkühlung braucht: Am Kloster Schöntal ist eine schöne Badestelle mit Liegewiese und öffentlichem Grillplatz. Kaffee und Kuchen gibt es im Klostercafé.

kanu-bike.de

krone-krautheim.de

Kurpfalz: Naturfreibad Heddesheim

Heddesheim. 50.000 Quadratmeter Schwimmbereich, ein beheiztes Nichtschwimmerbecken, ein beheiztes Planschbecken, Sandstrand, Minigolf und Sportplätze – das alles bietet das Naturfreibad am Badesee Heddesheim bei Mannheim.

heddesheim.de

Region Stuttgart: Badepark Ellental

Bietigheim-Bissingen. Ein Muss für Rutschen-Fans: Über eine Strecke von 158 Metern können sie im Badepark Ellental ins kühle Nass sausen – auf der längsten freitragenden Rutsche Süddeutschlands. In insgesamt fünf Schwimmbecken ist Platz zum Planschen oder Bahnenziehen.

baeder-swbb.de