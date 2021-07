Bad Wörishofen. Schuhe aus, Strümpfe aus und hinein mit den Füßen ins kalte Wasserbecken! Das fördert die Gesundheit, zumindest laut Sebastian Kneipp. Der ehemalige Pfarrer aus Bad Wörishofen ist der Begründer einer ganzheitlichen Naturheilmethode, bei der Wasser eine große Rolle spielt. In diesem Jahr feiert die Kneipp-Bewegung den 200. Geburtstag des Gründers. Und viele Orte in Bayern feiern mit.

Ein Sprung in die kalte Donau heilte Kneipp von seiner Tuberkulose

Sebastian Kneipp litt als Kind unter Tuberkulose. Als er Schüler in Dillingen an der Donau war (Kreis Günzburg), heilte er sich selber, indem er in den eiskalten Fluss stieg und anschließend Schwitzkuren im Bett nahm. Später, ab 1855 als Pfarrer in Bad Wörishofen, forschte er weiter und behandelte viele Menschen – sodass die Erfolge seiner ganzheitlichen Methode sich schnell herumsprachen und immer mehr Patienten kamen. Seine Erkenntnisse hielt er in mehreren Büchern fest, die Heilwirkung ist inzwischen wissenschaftlich erwiesen.

Überall im Allgäu und in ganz Bayern finden sich auf Wanderrouten Kneipp-Becken, aber auch viele anerkannte Kurorte im Freistaat und anderswo heilen speziell nach seinen Lehren. Die ganzheitliche Methode nach Kneipp umfasst neben dem Element Wasser auch Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und die allgemeine Lebensführung, genannt „Lebensordnung“.