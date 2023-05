Spektakuläres Ausflugsziel

Stand: 27.05.2023 von Thomas Schwandt

Beeindruckende Schwebekonstruktion an einem 42 Meter hohen Mast: Der neue Skywalk auf Rügen bettet sich schonend in die Natur an der Kreideküste ein. Zudem gibt es dort eine interaktive Ausstellung und Gastronomie.