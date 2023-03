Im Gewölbekeller stehen die Handelsgeschichte der Stadt und die hier bis heute besonders vielfältige Religionsgeschichte im Mittelpunkt. Traditionelles Handwerk rund um den Tee zeigen die Werkstätten eines Zinngießers, eines Gold- und Silberschmieds, eines Stövchenmachers und eines Porzellanmalers.

Teezeremonien, Führungen und Mitmach-Aktionen

Das Ostfriesische Teemuseum in Norden (Am Markt 36) ist im März von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr und von April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Von November bis Februar öffnet das Museum am Mittwoch und Samstag zwischen 11 und 16 Uhr. Regelmäßig werden Teezeremonien, Führungen und Mitmach-Aktionen angeboten.