Zagreb. In Kroatien sterben die Marder aus. Keine Sorge: Den Tieren geht’s gut! Kuna (kroatisch für Marder) heißt auch die Währung, mit der man in dem Balkanstaat seit 1994 bezahlt. Der Name kommt aus dem Mittelalter. Damals wurden Marderfelle noch als Zahlungsmittel akzeptiert. Damit ist lange Schluss – und mit der Kuna jetzt auch. Am 1. Januar 2023 sagt Kroatien „Zdravo!“ (Hallo!) zum Euro und führt als 20. Land in Europa die Gemeinschaftswährung ein. Die weckt keine tierischen Assoziationen, dafür aber Erinnerungen: In einigen Staaten sind mit der Euro-Einführung die Preise erst einmal gestiegen. Droht das jetzt auch im Urlaubsland an der Adria?

Kroatiens neue Währung: Seit September müssen Händler auch Euro-Preise auszeichnen

Tatsächlich befürchten laut Umfragen 75 Prozent der Kroaten Preiserhöhungen. Man habe vorgesorgt, damit Händler die Umstellung nicht für heimliche Aufschläge nutzen, beschwichtigt Kroatiens Finanzminister Marko Primorac: So müssen schon seit September alle Preise in den Läden auch in Euro ausgezeichnet werden. Aufrundungen sind nur bei der dritten Dezimalstelle hinter dem Komma erlaubt.

82 Euro kostete ein Tag Kroatienurlaub 2022. Quelle: BAT Stiftung für Zukunftsfragen

Der Tourismus, Kroatiens wichtigster Wirtschaftszweig, werde vom Euro profitieren, glaubt Primorac. Schließlich stammten zwei Drittel der Urlauber aus der Eurozone. „Sie müssen sich nicht mehr den Kopf zerbrechen, wie sie das Taxi vom Flughafen zum Hotel bezahlen, sondern werden sich sofort wie zu Hause fühlen“, so der Finanzminister.

Ob dieses neue Heimatgefühl mehr Deutsche an die Adria lockt? Der Tourismusforscher Ulrich Reinhardt ist da skeptisch. „Die Währung wird keinen großen Einfluss darauf haben, ob sich Urlauber für Kroatien entscheiden“, sagt der Professor von der Fachhochschule Westküste in Heide.