Pepita und Pablo sind in ihrem Element. Die Wüstenbussarde fliegen von Baum zu Baum und landen immer wieder auf dem Handschuh von Denis Askun.

Der Inhaber der Falknerei Eulenspiegel in Nusse im Herzogtum Lauenburg sagt: „Mit einem echten Greifvogel durch die Natur zu gehen, ist ein Erlebnis, das man nicht so schnell vergisst.“ Seit drei Jahren bietet er seinen Gästen Spaziergänge mit den Vögeln an.

Askun ist mit den faszinierenden Tieren bestens vertraut, vor der Gründung arbeitete er in einer Falknerei mit angeschlossener Auffang- und Aus- wilderungsstation für verletzte Greifvögel bei Berlin. Hier lernte er den Umgang mit rund 50 verschiedenen Greifvögeln kennen, machte den Jagd- und anschließend den Falknerschein.

Auch Eulen sind in Nusse bald zu sehen

Zwei Wüstenbussarde und zwei Falken leben zurzeit in Nusse bei Mölln. Eulen sollen demnächst auch dazukommen. Für seine Angebote – Spaziergänge mit Einzelpersonen oder Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmern, die sogenannten „Hawk Walks“ – nimmt der 39-Jährige die Bussarde mit. Sie begleiten die Grup- pe fliegend und kommen regelmäßig auf seinen Handschuh zurück.