Ganz früh in den Karlsruher Zoo

Auch Baden-Baden oder Karlsruhe lassen sich rollend erkunden. Frühaufsteher, die an der „Early Bird Tour“ von city-seg.de teilnehmen, dürfen sogar vor dem offiziellen Einlass in den Karlsruher Zoo. Genießer können eine Sondertour durch die Weinberge bei Baden-Baden mit Sektempfang und Weinprobe buchen – oder eine kulinarische Hofladentour bei Bühl.

Speziell für Nachtschwärmer hat goetzmotion.de eine zweieinhalbstündige „Nightliner Tour“ durch Heilbronn im Programm. reell-event.de in Weil am Rhein wiederum organisiert City-Touren durch Freiburg und Genusstouren durch die Weinberge am Tuniberg, mit anschließender Weinprobe.

Ausfahrt mit Blick auf den Feldberg

Im Schwarzwald bietet myeasyway.de Segway-Ausfahrten am Schluchsee an, mit Blick auf den Feldberg, oder zur Kultbrauerei Rothaus mit Einkehr im Biergarten. Nebenbei kann das Haus von Professor Brinkmann aus der TV-Serie „Die Schwarzwaldklinik“ besichtigt werden.

Mit segs-am-see.de geht es am Bodensee entlang: in Radolfzell, auf der Höri oder auf der Reichenau – und bei der Konstanzer Panoramatour sogar mit Blick auf die Alpen. Geocaching-Fans können mit dem Anbieter con-la-natura.de auf der Schwäbischen Alb per Segway viereinhalb Stunden lang GPS-Daten sammeln, nach Hinweisen fahnden und Zeichen deuten.