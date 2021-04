Heckklappenträger

Die eine Variante wird an der Kofferraumklappe eingehängt, die so von allein zufällt, die andere an der oberen und unteren Kante der Heckklappe eingeklemmt.

Vorteile: Preiswerter als ein AHK-Träger, keine Anhängerkupplung erforderlich.

Preiswerter als ein AHK-Träger, keine Anhängerkupplung erforderlich. Nachteile: Hohe Kräfte wirken auf die Heckklappe, reine Gurtbefestigung ist meist nicht ausreichend. Heckscheibenwischer kann beschädigt werden. Nur für Kombis geeignet. Empfehlenswert nur für ein Rad, fürs E-Bike ungeeignet.

Wichtig: Abstützung des Trägers am rückwärtigen Fenster unbedingt vermeiden – Bruchgefahr!

Generell beim Transport zu beachten: „Die rückwärtige Beleuchtung darf nicht verdeckt werden“, warnt Kahlert. „Durch das Abdecken der Räder etwa mit Schutzfolien wirken erhöhte Kräfte auf den Träger.“ Zudem müsse die Ladung regelmäßig überprüft werden, am besten bei jedem Tankstopp.

Kahlert: „Vorher aber noch lose Teile am Rad abnehmen – dazu zählen beim E-Bike auch der Akku und das Display.“ Mit dem voll beladenen Fahrzeug unbedingt eine kurze Probefahrt machen. Und danach gilt: höchstens Tempo 130!