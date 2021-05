Das gibt’s zu essen

Für das Picknick eignet sich alles, was auch kalt gegessen werden kann, lange haltbar ist und nicht bröselt, krümelt oder schmilzt. Bei belegten Broten daher lieber zu festen, nicht körnigen Sorten greifen und lieber Butterkeks, Muffin oder Hefeteilchen statt Schokokeks, Sandkuchen oder Quarkschnitte einpacken. Gut vorbereiten lassen sich Sticks aus verschiedenen Gemüsen wie Gurke, Möhre, Kohlrabi, Paprika. Als Dip möglichst auf Pesto auf Öl-Essig-Basis setzen oder zum Beispiel Hummus mitnehmen, denn Dips aus Quark, Käse und Joghurt sind leichter verderblich. Grillen ist an vielen Stellen im Freien nicht erlaubt. Daher Schnitzel, Hähnchennuggets oder Frikadellen (alternativ: Linsenbällchen) zu Hause vorbereiten und vor Ort kalt essen. Als frischer Snack ist Obst wie Weintrauben, Beeren oder Apfelstückchen geeignet. Letztere in der Dose ein wenig mit Zitronensaft beträufeln, dann werden sie nicht so schnell braun.

Ans Trinken denken

Wer eine Kühltasche mit Akkus besitzt, hat die Qual der Wahl bei den Getränken. Auf jeden Fall gerade bei heißem Wetter genügend Wasser mitnehmen, aber auch Saft und Schorle sind fein. Limonaden verlieren nach einem langen Tag Kohlensäure und schmecken womöglich schnell fade. Kalte oder heiße Getränke lassen sich auch gut in Thermoskannen transportieren.

Unbedingt mitnehmen

Neben den Leckereien darf ruhig auch etwas zur Unterhaltung mit wie Kartenspiel, Fußball, Federballschläger oder Frisbee-Scheibe, dazu vielleicht Bluetooth- Lautsprecher für Musik. Zudem nützlich sind Feuchttücher, Mehrweggeschirr und Besteck sowie eine Mülltüte, um Reste und Abfälle einzusammeln.