Partner für alleinstehende Senioren

Groß muss selber immer wieder lernen, dass nicht jeder Wunsch sofort in Erfüllung geht: Gemeinsam mit privaten Firmen entwickelte sein Team einen Roboter, der als Partner für Senioren in deren Wohnung agiert. „Er erinnert ans Trinken, an Termine, scherzt, muntert auf und regt auch mal einen Spaziergang an“, so Groß. Alle Testpersonen im Alter von 65 bis 94 waren begeistert. Aber: Türschwellen und Teppichkanten konnte der Roboter auf dem Weg zur Ladestation nicht überwinden. „Beim nächsten Projekt müssen wir das berücksichtigen.“

„Schmelztiegel aller möglichen Technologien“

Ganz wichtig bei der Entwicklung von Robotern ist für Professor Groß deshalb der Austausch mit den Anwendern. „Man darf keine übertriebenen Erwartungen wecken, man muss immer gemeinsam mit den Anwendern diskutieren und ausloten, was nützlich und möglich ist“, unterstreicht Groß.

Für Erfolg ebenfalls notwendig sei „die Zusammenarbeit vieler Experten, die über ihren jeweiligen fachlichen Tellerrand hinausschauen können“. In Ilmenau ist das wohl gut gelungen. Als „Schmelztiegel aller möglichen Technologien“ bezeichnet Groß seinen Fachbereich, drei Viertel seiner 20 Mitarbeiter finanzieren sich aus eingeworbenen Forschungsgeldern - eine überragende Quote. Und an Nachwuchs mangelt es ebenfalls nicht: Rund 20 Bachelor- und Masterarbeiten betreuen er und sein Team im Jahr.