München. Was tun mit den Gemüseresten vom Kochen? Ab in die Tonne damit? Das muss nicht immer sein. Denn aus manchen Resten wächst noch was. Daraus kann man durch Stecklinge wieder neues Gemüse ziehen. Keine schlechte Idee in Zeiten, wo ständig alles teurer wird.

„Regrowing“ nennt man dieses Neuziehen. „Und das hat sich zu einem Trend entwickelt“, berichtet Gartenexperte und Unternehmer Felix Lill. Zusammen mit Melissa Raupach hat er in einem Buch beschrieben, wie man Gemüsereste endlos nachwachsen lassen kann („Regrow your veggies“).

Regrowing ist bei vielen Pflanzen möglich

Es geht ganz einfach: Salatstrünke oder Reste von Frühlingszwiebeln in Wasser stellen, das Nass am besten täglich wechseln und warten, bis sich Wurzeln bilden. Dann ist es Zeit, den Strunk vom Wasser in einen Topf mit Erde zu setzen. Nach kurzer Zeit bilden sich dann schon neue Salatblätter.

„Regrowing ist bei vielen Pflanzen möglich“, erklärt Lill. „Neben Kräutern funktioniert es auch bei einigen anderen Gemüsearten.“ Es klappt überall da, wo sich Pflanzen vegetativ, also über Zellteilung, vermehren. Zum Beispiel bei Zwiebeln, Karotten und Möhren, Stangensellerie, Kohlrabi, Pastinaken oder Rettich. Fürs Regrowing nicht geeignet sind dagegen verschiedene Arten Fruchtgemüse, wo die Blüten von Bienen befruchtet werden müssen, um zu wachsen. Dazu zählen beispielsweise Zucchini, Paprika, Gurken, Erbsen, Linsen oder Bohnen.