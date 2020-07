Es ist wohl der Albtraum eines jeden Vermieters: Der Mieter ist verschwunden, die Mietzahlungen bleiben aus. Wann darf man dann kündigen oder sogar die Wohnung räumen? Und welche Regeln gelten? Eine Expertin klärt auf. Der junge Mann wirkte doch so nett und seriös – doch jetzt zahlt er die Miete nicht mehr, am Telefon heißt es „Kein Anschluss unter dieser Nummer“, die E-Mails kommen als unzustellbar zurück und in der Mietwohnung ist auch nie jemand.

Ein klarer Fall von Mietnomade? Nein! „Auch wenn es anders aussieht, könnte es ja sein, dass der Mieter nicht auf Nimmerwiedersehen verschwunden ist, sondern sich beispielsweise nur längere Zeit im Ausland aufhält“, sagt Julia Wagner vom Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland.

Egal, wie der Mieter sich verhält: Eine Kündigung des Mietvertrags ist immer nötig

Aber auch wenn es sich tatsächlich um einen Mietnomaden handelt, besteht der Mietvertrag weiter. Es ist also egal, wo sich der Mieter aufhält, ob er ans Telefon geht oder auf E-Mails reagiert. „Selbst wenn der Mieter seine Miete nicht bezahlt hat, endet der Mietvertrag nicht automatisch, sondern der Vermieter muss ihn ausdrücklich kündigen“, erklärt die Juristin.