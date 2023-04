Von den Einnahmen darf man also die Kosten abziehen, die mit diesen Einnahmen zusammenhängen – bei einer Ferienwohnung zum Beispiel Strom und Heizung. Beim Verkauf von gebrauchten Alltagsgegenständen wie beispielsweise Büchern und CDs, Kleidung oder Hausrat geht es nach dem Anschaffungspreis. Und weil der wohl fast immer höher war als der Verkaufspreis, gibt es da normalerweise keinen großartigen Gewinn. Bei wertvollen Gegenständen wie etwa Schmuck oder Oldtimern, deren Wert im Laufe der Jahre gestiegen ist, kann das aber ganz anders aussehen! Und wenn ein Bastler für kleines Geld regelmäßig defekte Fahrräder erwirbt, diese repariert und dann übers Web weiterverkauft, entsteht steuerlich natürlich ebenfalls ein Gewinn.

Die Steueridentifikationsnummer wird von der Plattform erfragt

Nun weiß so mancher am Anfang eines Jahres noch nicht genau, welche kleinen Geschäfte sich womöglich im Lauf der Zeit ergeben. Es empfiehlt sich also, alle Deals genau zu dokumentieren und Belege über die eigenen Ausgaben zu sammeln.

Bei einem kleinen Plus in der Kasse bleiben private Verkäufe in vielen Fällen steuerfrei. „Steuern werden erst erhoben, wenn der gesamte Gewinn über 600 Euro pro Jahr liegt“, sagt der Experte. Das ist aber kein Freibetrag, sondern eine Freigrenze: Macht man also 620 Euro Gewinn, sind diese 620 Euro zu versteuern. Ausführlich erklären wir das in einem Ratgeber zur Spekulationsfrist auf aktiv-online.

30 Deals auf einer Plattform im Jahr – damit fällt man unter die Meldepflicht laut Plattformen-Steuertransparenzgesetz

Die Plattformen sind gesetzlich verpflichtet, die Finanzbehörden jeweils bis zum 31. Januar über meldepflichtige Vorgänge des Vorjahres zu informieren. Für Verkäufe aus dem Jahr 2023 greift das also Anfang 2024. Experte Löwer betont: „Die Plattform muss den Anbieter darüber informieren, dass sie seine Daten an die Steuerbehörden weitergibt.“

Unter anderem werden Name, Anschrift, Geburtsdatum und Steueridentifikationsnummer gemeldet sowie das Konto, über das die Zahlungen laufen. Liegen die nötigen Informationen nicht schon vor, fordert die Plattform sie direkt beim Nutzer an. „Wer darauf nicht reagiert, wird nach der zweiten Mahnung gesperrt – oder bekommt sein Geld nicht mehr ausgezahlt“, warnt der Experte.