Beim Begriff „Playmobil“ werden Kindheitserinnerungen wach. Die in den 70er Jahren erfundenen Spielzeugfiguren kennt wohl jeder. Nun präsentiert das Archäologische Museum Hamburg (amh.de) im Stadtteil Harburg die stets lächelnden Kunststoff-Knirpse im Rahmen einer großen Ausstellung, die noch bis 2. April zu sehen ist.

In 14 verschiedenen Spielzeug-Dioramen können Besucher in fremde und fantastische Welten eintauchen. Dabei werden die Figuren, schließlich sind wir in einem archäologischen Museum, in unterschiedlichen historischen Bezügen in Szene gesetzt. Beginnend von den Dinosauriern über die Römerzeit bis zum Mittelalter erwecken die Mini-Menschen verschiedene Epochen zum Leben.

Rund 5.000 Figuren auf über 300 Quadratmetern

So können die Besucher unter anderem Playmobil-Archäologen bei einer Ausgrabung beobachten und so einiges über die Arbeit der Wissenschaftler erfahren. Auch die legendäre Hammaburg, Namensgeberin und Keimzelle der Stadt Hamburg, erhielt eine eigene Ausstellungsfläche.