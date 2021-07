Und das Beste: An verschiedenen Stationen können die Besucher ihre „Steinzeitfähigkeiten“ erproben. Ein Blick auf den Kalender der Park-Website zeigt, wann Sonderaktionen wie Brotbacken, Bogenschießen oder Speerwerfen stattfinden. Auch kleine Gäste sind willkommen. Das Steinzeitmädchen Lotta führt sie kindgerecht durch die Anlage und zeigt ihnen den Steinzeitspielplatz und den Barfußpfad.

Weideflächen mit alten Nutztierrassen

An das Steinzeitdorf schließt sich ein 40 Hektar großes Freigelände an. Dort befinden sich nicht nur neun archäologische Denkmäler, darunter Großsteingräber, sondern auch Weideflächen mit alten Nutztierrassen. Wer danach noch nicht genug gesehen hat, kann sein Wissen über die Epoche zwischen der letzten Eiszeit und der Neuzeit im nahe gelegenen Museum für Archäologie und Ökologie in Albersdorf vertiefen.

Der Steinzeitpark ist von März bis Oktober täglich außer montags von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Vor dem Besuch sollte man einen Blick auf die Website werfen, da sich wegen der Corona-Auflagen jederzeit Details ändern können. Weitere Infos unter steinzeitpark-dithmarschen.de.