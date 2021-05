Was bedeuten monatelange Schließungen für einen Spitzenkoch?

Auch ein Koch und sein Team müssen in der Übung bleiben, ähnlich wie ein Klavierspieler. Ich bin jetzt Hausmann und koche zu Hause für meine Frau, die im Homeoffice ist, und für meine Tochter. Aber im Restaurant ist das etwas anderes: Da geht es um automatisierte Abläufe, die perfekt eingespielt sind. Wenn man monatelang Pause hat, läuft es nicht auf Anhieb wieder rund. Für uns alle ist es eine schreckliche Situation, der wir uns stellen müssen. Gott sei Dank sind wir ein grundsolides Unternehmen. Die Familie Bareiss nimmt jetzt Verschönerungen am Hotel vor, die nicht so einfach umzusetzen sind, wenn Gäste da sind. Das Problem ist nur: Es kommt kein Geld rein. Aber wir investieren in die Zukunft.

Wie geht es weiter, wenn wieder geöffnet werden darf?

Dann brauchen wir einen Vorlauf von etwa eineinhalb Wochen. Denn wir fangen wieder bei null an, müssen alles neu bestellen. Schon nach dem ersten, noch vergleichsweise kurzen Lockdown waren die Lieferketten gestört. Fische und Wild müssen erst gefangen werden. Ein anderes Beispiel: Zwischen der Bestellung eines Lamms von der Schwäbischen Alb und dem Moment, wenn es auf den Teller kommt, vergehen drei Wochen. Wir brauchen also eine verlässliche Perspektive, kurzfristiges Hoch- und Runterfahren geht bei uns nicht.

Was vermissen Sie am meisten?

Unsere Gäste, ihre zufriedenen Gesichter, ihre Dankbarkeit und Freude. Dafür lebe ich seit 36 Berufsjahren: um die Gäste zu verwöhnen. Ich sehne mich danach, endlich wieder richtig zu kochen!