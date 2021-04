Stuttgart. Als er mit neun Jahren in seiner Heimatstadt Montreal das Musical "Cats" sah, war es um ihn geschehen: Er wollte nur noch tanzen, so wie die Katzen auf der Bühne. Ein Jahr später kam er auf ein Ballett-Internat in Toronto. Heute sorgt Eric Gauthier mit Gauthier Dance regelmäßig für ausverkaufte Säle im Stuttgarter Theaterhaus - und hofft, dass das bald wieder möglich ist. Er erzählt, wie er seine Tanztruppe durch den Lockdown bringt und was Künstlern jetzt hilft.

Wie ist die Lage bei Gauthier Dance nach über einem Jahr Stillstand?

Sehr schwierig. Für Tänzer ist die Karriere mit 30 vorbei. Da ist so ein verlorenes Jahr eine lange Zeit. Und auch für andere Künstler ist alles auf die Auftritte vor Publikum ausgerichtet. Jede Lockdown-Verlängerung zehrt an den Nerven. Depressiv werden meine Tänzer aber zum Glück nicht, denn ich halte sie beschäftigt – trotz Kurzarbeit. Wir haben die ganze Zeit in zwei Schichten trainiert. Die beiden Gruppen sind sich auf der Probebühne nie begegnet – was natürlich echt traurig ist! Seitdem es Schnelltests gibt, testen wir auch regelmäßig.

Was für Projekte sind denn unter Lockdown-Bedingungen überhaupt möglich?

Im letzten Frühjahr habe ich ein paar Videos gemacht, um die jungen Leute vom Sofa zu holen: das Wohnzimmerballett, wo ich unter anderem Hip-Hop-Schritte zeige. Geld habe ich damit zwar nicht verdient, aber daraufhin ist das Land Baden-Württemberg auf mich zugekommen und hat mit mir die Video-Reihe „Erics Tanztee“ für den Youtube-Kanal #bwegttanzt produziert.

Zuletzt habe ich bei Choreografen, Komponisten und Filmemachern aus der ganzen Welt Solostücke für jedes einzelne meiner 16 Ensemble-Mitglieder in Auftrag gegeben: „The Dying Swans Project“. Geprobt wurde vor Ort in Stuttgart, teilweise auch über Zoom, mit einer großen Leinwand im Ballettsaal. Die Stücke wurden gefilmt und sind ab 16. April auf unserem Youtube-Kanal und in der 3sat-Mediathek abrufbar. So haben wir uns selbst und den anderen Beteiligten etwas Arbeit und Einkommen in der Krise verschafft. Insgesamt haben davon immerhin 64 Menschen profitiert.