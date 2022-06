Alternativ zum Kauf vor Ort kann Gold auch im Internet erworben werden. „Dies kann Kosten sparen, nimmt auf der anderen Seite aber die Möglichkeit einer Prüfung vor Ort. Das Thema Vertrauen hat daher noch einmal eine besondere Bedeutung“, so der Experte. Man sollte unter anderem darauf achten, dass der Händler Mitglied im Berufsverband des Deutschen Münzenfachhandels sei.

Das Problem der Aufbewahrung

Wer Gold in Barren oder Münzen kauft, muss auch an die sichere Aufbewahrung denken. Das verursacht Kosten und ist mit Risiken verbunden, die man abwägen muss. „Wer einen Safe besitzt, kann darüber nachdenken, diese Wertgegenstände zu Hause aufzubewahren“, Hommel. „Allerdings muss jeder für sich entscheiden, wie hoch er das Risiko einschätzt, von einem möglichen Einbrecher zum Öffnen des Safes gezwungen werden zu können.“

Ein Bankschließfach ist eine andere Lösung, verursacht aber Kosten. „Man sollte auch prüfen, ob und in welcher Höhe das Gold im Rahmen der Hausratversicherung abgesichert ist oder ob eine separate Versicherung abgeschlossen werden muss“, so der Experte. „In dem Zusammenhang sollte auch im Vorfeld geklärt werden, welche Nachweise im Schadensfall erbracht werden müssen.“

Haptische Alternativen

Es ist also nicht alles Gold, was glänzt, in Sachen Goldanlage. Was wäre eine gute Alternative für Kleinanleger, die aber doch eben etwas buchstäblich in der Hand haben wollen? Hommel: „Edelmetalle wie Platin, Palladium oder auch Silber können eine Option sein. Auch Edelsteine wie Diamanten.“

Wichtig sei, dass die Alternative zu den eigenen Zielen und Präferenzen passe. Und dass der Erwerb immer nur im Umfang einer Beimischung erfolge. Also: Nicht das ganze Vermögen in physische Edelmetalle stecken!

Gold-Aktien: Eine glänzende Idee?

Die Goldanlage geht auch per Wertpapier: „Beispielsweise kann man auch über Finanzprodukte, wie zum Beispiel Wertpapiere, in Edelmetalle wie Gold investieren“, so der Experte. Das bekann¬teste und größte deutsche Wert¬papier auf den Gold¬preis ist das ETC-Xetra-Gold, Es ist seit 2007 auf dem Markt und wird an der Börse, hauptsächlich am Handelsplatz Xetra, in Euro gehandelt. Hinter dem herausgebenden Unternehmen stehen die Deutsche Börse, ein paar Großbanken und ein Gold-Verarbeiter.

Der Wert des Wertpapiers bezieht sich dabei auf ein Gramm Feingold. Das heißt: Jedes dieser Wertpapiere verbrieft für den Käufer die Lieferung von Gold, das man aber in der Regel nicht anfordert – man könnte es aber unter bestimmten Bedingungen tun. Es geht darum, auf eine Steigerung des Goldpreises zu setzen und über die Wertpapiere daran beteiligt zu werden.

Vorteil: Diese ETC (Abkürzung steht für „Exchange Traded Commodities“, zu Deutsch „börsengehandelte Rohstoffe“) wird aus steuerlicher Sicht wie physisches Gold betrachtet, es fällt daher keine Kapitalertragssteuer bei Veräußerung an. Gewinnt das Wertpapier aber innerhalb von zwölf Monaten an Wert und wird in dieser Zeit verkauft, unterliegt der Gewinn dem persönlichen Steuersatz.

Man kann die Wertpapiere quasi sekündlich an jedem Börsentag kaufen und verkaufen. Kosten für das Prägen von Münzen oder die Herstellung von Barren entfallen. Aber: Diese Finanzprodukte – und ihre Risiken – sind für Laien nicht immer leicht zu durchschauen. „In dem Fall sollte man vorher genau prüfen, welche zusätzlichen Risiken man durch das konkrete Finanzprodukt eingeht und welche weiteren Kosten anfallen würden“, sagt der Experte.