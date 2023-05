Bayern. Man spaziert durch den friedlichen Wald, und plötzlich taucht ein Harvester auf. Das ist eine Maschine mit Roboterarm, die Bäume erntet. Sie sägt Buchen und Birken und packt die Stämme auf einen Lkw, der die Fuhre aus dem Wald schafft. Moderne Menschheit. Denn früher sah das ganz anders aus: Arbeiter fällten die Bäume, per Pferdefuhrwerk ging’s zum nächsten Fluss. Dort warteten die Flößer, die das wertvolle Gut auf dem Wasserweg in die weite Welt transportierten.

Die beliebtesten Wasserstraßen in Bayern waren Main und Donau und deren Zuflüsse wie Iller, Lech oder Isar. Ihre Blütezeit erlebten die Flößer in der zweiten Hälfe des 19. Jahrhunderts. Danach war bald Schluss. Viele Vereine führen die Tradition fort. Die Belohnung gab es nun von der Unesco: Sie ernannte die Flößerei jüngst zum immateriellen Kulturerbe. In Wolfratshausen wird das heuer von der Internationalen Flößereivereinigung gefeiert (18. bis 21. Mai).