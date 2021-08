München. Einfach mal draußen übernachten, im Zelt oder unter freiem Himmel. Das geht jetzt im Sommer gut. Sich gemütlich in den Schlafsack kuscheln, Sterne gucken und dabei lauschen, wie ringsum die Nacht erwacht. Auch vor der Haustür finden sich dazu viele schöne Fleckchen. Zum Beispiel Balkon und Garten, Nachbars Wiese oder auch ein See oder ein Hügel in der Umgebung. Die Nähe hat Vorteile. Spielt das Wetter doch nicht mit, liegen jüngere Abenteurer schnell wieder trocken zu Hause im warmen Bett.

Windgeschützt, eben und trocken ist der ideale Platz

Tipps von der Platzwahl bis zum Wetterschutz hat der JDAV, die Jugendorganisation des Deutschen Alpenvereins Bayern, unter jdav.dezusammengestellt. Egal, wo übernachtet wird, die wichtigste Regel lautet: Rücksicht auf Tiere, Pflanzen sowie Mitmenschen nehmen und vorher um Erlaubnis fragen. Denn außerhalb des eigenen Grundstücks ist Campieren und geplantes Biwakieren nicht überall erlaubt, in Nationalparks und Naturschutzgebieten ist es sogar untersagt.