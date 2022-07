München. Zugegeben: Ein Meer gibt es in Bayern nicht. Trotzdem haben Fische und Fischzucht hier eine lange Tradition. Denn mit 143.000 Hektar Wasserfläche und über 70.000 Kilometer Fließgewässer gehört Bayern zu den gewässerreichsten Bundesländern in Deutschland.

Schon seit mehr als 1.200 Jahren züchten Teichwirte hier Karpfen. Auch Forellen und Saiblige stehen hoch im Kurs: Mehr als 50 Prozent der deutschen Gesamtmenge an diesen Speisefischen stammen aus Bayern und Baden-Württemberg. Auch aus bayerischen Flüssen und Seen kommen Fische auf den Teller. Vor allem in den Seen des Voralpenlands in Oberbayern und im Allgäu gibt es noch traditionelle Fischerfamilien, die – vor allem als Nebenerwerb – Fischfang betreiben.

Steckerlfisch ist eine typisch bayerische Spezialität

Der Chiemsee etwa ist Lebensraum für eine ganze Reihe von Speisefischen, darunter Renke, Brachse, Aal, Seesaibling, Seeforelle, Barsch, Hecht und Zander. Eine besondere Spezialität, die Biergärten hier servieren, ist der Steckerlfisch, traditionell eine Renke oder Brachse: Der Fischer bestreicht den ausgenommenen Fisch mit einer würzigen Marinade und spießt ihn auf einen Holzstock. Anschließend grillt er ihn über der Holzkohlenglut.