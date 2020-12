Regelmäßige Kurse geben Sicherheit für den Notfall

Dass Zick so geistesgegenwärtig reagieren konnte, verdankt er dem regelmäßigen Training, das er seit seiner Ersthelferschulung alle zwei Jahre zur Auffrischung absolviert. „Dadurch bekommt man eine sichere Routine. Zuerst hatte ich Bedenken, dann habe ich aber gemerkt: Man hat viele Abläufe so verinnerlicht, dass sie zum Automatismus werden.“ Auch einen Defibrillator könne er nun problemlos bedienen, betont Zick, falls das mal sein müsse. Die Geräte sind längst Standard in dem Betrieb.

Zu Recht, weiß Dr. Samuel Schmidt, Leiter des werksärztlichen Dienstes: „Bei Herzkranzflimmern ist der frühzeitige Einsatz des Defibrillators lebensrettend.“ Die häufigsten Einsatzgründe seien Kreislaufschwäche, Herzinfarkte, Blutzuckerabfälle, Schlaganfälle, aber auch epileptische Anfälle oder mal ein Hexenschuss. Schwere Verletzungen hat es bei dem Motorenbauer am Bodensee in den letzten fünf Jahren fast keine mehr gegeben. Die typischen Fälle hängen auch mit dem Durchschnittsalter der Belegschaft zusammen: Aktuell liegt es bei 47 Jahren.

Prinzipiell kann sich jeder zum Ersthelfer schulen lassen

Im Schnitt muss einmal pro Woche irgendwo im Betrieb ein Ersthelfer ran. „Das hört sich dramatisch an, liegt aber bei rund 5.500 Mitarbeitern und mehr als 750 Ersthelfern an der statistischen Untergrenze“, erklärt Schmidt.

Für die Zahl der Ersthelfer in Betrieben gibt es gesetzliche Vorgaben, die Auswahl ist Aufgabe der Führungskräfte. Wer sich also selbst für die Kollegen engagieren möchte, wendet sich am besten einfach an den Vorgesetzten. „Im Prinzip kann sich jeder schulen lassen“, weiß Werksarzt Schmidt aus 17 Jahren Erfahrung, „vorausgesetzt, man hat keine körperlichen Einschränkungen zum Beispiel in puncto Rücken oder Gelenke.“

Die eintägigen Ersthelfer-Kurse und die obligatorischen Auffrischungstrainings finden bei Rolls-Royce Power Systems in der Firma statt und gelten grundsätzlich als Arbeitszeit. Dafür stehen hier fünf speziell ausgebildete Notfallsanitäter bereit, die zusammen mit vier Ärzten und drei Arzthelferinnen das professionelle Praxisteam am Standort bilden.

Zur Information für die Mitarbeiter hängen Fotos der Ersthelfer aus

Natürlich wäre keiner verpflichtet, den freiwilligen Helfer-Job über Jahrzehnte zu machen, versichert Schmidt: „Man kann jederzeit aussteigen, wenn man sich nicht mehr fit genug fühlt. Dafür steigen andere Kollegen ein.“

Zu den Aufgaben der Ersthelfer gehört es hier auch, die Unfälle zu dokumentieren und dem Praxisteam Bescheid zu geben, wenn im Notfallkasten etwas nachgefüllt werden muss.

In einem so großen Betrieb wie Rolls-Royce Power Systems ändert sich oft etwas in der Belegschaft: Die einen gehen in Rente, andere wechseln die Abteilung, Neue treten ein. So kommt es, dass es auch unter den Ersthelfern immer wieder neue Gesichter gibt. Damit trotzdem alle wissen, wen sie bei Unfällen rufen müssen, hängen Fotos der entsprechenden Ersthelfer aus.

„Es befriedigt ungemein, wenn man helfen kann"

Ein Urgestein wie Thom Zick ist freilich auch ohne Foto bekannt – und beliebt. „Die Kollegen kommen immer zu mir, wenn sie etwas haben“, sagt er mit einem Schmunzeln. Seinem Ehrenamt wird der 61-Jährige, der sich in der Freizeit mit Fahrradfahren fit hält, wohl bis zur Rente treu bleiben.

Zick ist überzeugt: Auch wenn man kein betrieblicher Ersthelfer ist, schadet es nicht, sich in der Materie einigermaßen auszukennen. „Überall kann ja mal etwas passieren: im Familien- oder Freundeskreis, auf der Straße, beim Sport. Wer will dann schon ratlos dastehen oder kopflos rumrennen?“ Besser, man kann etwas tun. „Und das befriedigt dann ungemein – helfen macht glücklich!“