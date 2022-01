Düsseldorf. Surrende Nadeln, konzentrierte Gesichter, Motive für die Ewigkeit: Viele Menschen kennen das aus eigener Erfahrung – die Faszination Tattoo fristet schon längst kein Nischendasein mehr. Doch für die Fans der Körperkunst brechen graue Zeiten an: Bunte Blumen oder farbenfrohe Tiere sind erst einmal passé.

Grund dafür ist die EU-Chemikalienverordnung REACH, die seit Kurzem zahlreiche Farbpigmente verbietet. „Derzeit ist so gut wie keine am Markt befindliche Tattoo-Farbe mit den neuen Anforderungen kompatibel“, beklagt der Bundesverband Tattoo (BVT) in Düsseldorf.

Neue geeignete Farben sind noch nicht in Sicht

Etwa 4.000 Stoffe betrifft das neue Verbot insgesamt. Darunter sind auch viele Pigmente und Konservierungsstoffe, die für die Herstellung von Tattoofarben verwendet werden. Die EU-weite Verordnung regelt die „Registrierung, Autorisierung und Evaluation von Chemikalien“ – eben REACH. In Kraft getreten ist sie erstmals vor fast 15 Jahren, seitdem wird sie regelmäßig aktualisiert.

Nun sind viele Tattoo-Farben gesundheitlich zumindest bedenklich. Denn die Grundlage der meisten bunten Pigmente sind Azofarbstoffe. Sie sind billig zu produzieren und behalten lange ihre leuchtende Farbe. Das Problem: Einige dieser Farbstoffe sind chemisch instabil. Dadurch entstehen im Körper sogenannte primäre Amine, die potenziell krebserregend sind. Die Tätowiermittel-Verordnung hat darum schon 2009 alle Farben, die chemisch instabile Azofarbstoffe enthalten, verboten.

Aber: Wissenschaftler des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit haben 2016 herausgefunden, dass viele Farbproben noch immer die schädlichen primären Amine enthalten. Dagegen geht die EU also nun mit dem Verbot der meisten Farbpigmente vor.