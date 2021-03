Remslingen. Ein Obstlieferant stirbt an einem vergifteten Apfel. Seine Kundin, die schöne Obsthändlerin, steht plötzlich unter Mordverdacht. Deren Nachbar und Verehrer, ein Buchhändler mit geheimnisvoller Vergangenheit, macht sich daran, auf eigene Faust zu ermitteln. Die Spuren führen zu einer dubiosen Muckibude in Schwäbisch Hall und zu einem längst vergangenen Juwelenraub. Quer durch die Gegend zwischen Rems und Hohenlohe geht die Verbrecherjagd in „Schneewittchen und die sieben Särge“, einem neuen Krimi von Jürgen Seibold.

Mit dem Autor die Orte der Handlung abspazieren

Wer die Schauplätze des Buches erkunden will, den lädt der Autor zu einem virtuellen Spaziergang durch Remslingen ein. Welche Kreisstadt im Stuttgarter Speckgürtel sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, verrät aktiv nicht. Nur so viel, wie der Name schon sagt: Sie liegt an der Rems. Ortskundige haben vielleicht schon einen Verdacht, Neugierige erfahren es bei der Online-Tour.