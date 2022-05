Zum Verfahren kommt es nur, wenn sich mindestens 50 Betroffene der Musterfeststellungsklage anschließen

Damit von einem klageberechtigten Verbraucherverband eine Musterfeststellungsklage erhoben werden kann, muss es zunächst eine Mindestzahl von zehn potenziell Geschädigten geben. Weitere Betroffene können sich dann einfach an das Verfahren anhängen. „Dafür führt das Bonner Bundesamt der Justiz das Klageregister, in dem sich Verbraucher eintragen können.“ In einer Liste der Behörde sind sämtliche derzeit anhängigen Verfahren aufgeführt: bundesjustizanstalt.de/klageregister.

Zum Musterfeststellungsverfahren selbst kommt es dann allerdings nur, wenn es nach zwei Monaten mindestens 50 Einträge von Betroffenen gibt. Für weitere Verbraucher ist der Beitritt anschließend noch bis zum Tag vor der ersten mündlichen Verhandlung möglich – danach nicht mehr. Bis zum ersten Verhandlungstag ist es übrigens auch möglich, sich wieder aus dem Verzeichnis austragen zu lassen.

Wer bei einer Musterfeststellungsklage mitmacht, ist dann an das Urteil gebunden

Wer rechtzeitig im Klageregister eingetragen ist, ist dann allerdings auch an das Urteil gebunden! „Wenn das Ergebnis nicht gefällt, kann der Teilnehmer also nicht nochmals ein eigenes Gerichtsverfahren anstreben“, sagt der Rechtsexperte.

Außerdem begründet eine Musterfeststellungsklage keinen unmittelbaren Anspruch auf einen Schadenersatz oder auch die Rückzahlung beispielsweise von zu viel gezahlten Gebühren. „Diese Ansprüche müssen die Verbraucher dann noch selbst mit Berufung auf das Urteil bei den beklagten Anbietern geltend machen“, erklärt Fischer.