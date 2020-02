Museum für Sepulkralkultur, Kassel: Der Tod in verschiedenen Kulturen

Deutschlands einziges Museum zur Sepulkralkultur behandelt ein Thema, welches in der Gesellschaft oft verdrängt wird: den Tod. Aber nicht nur den Tod an sich, sondern auch Sterben, Bestattung, Trauer und Erinnern und das vor dem Hintergrund verschiedener Kulturen. Natürlich ist das ein trauriges Thema, der Museumsbesuch ist allerdings nicht so bedrückend, wie man vielleicht annimmt. Tatsächlich ermöglicht das Sepulkralmuseum einen eindrucksvollen Einblick in die Thematik und zeigt, wie unterschiedlich Menschen überall auf der Welt mit dem Tod umgehen. In manchen afrikanischen Kulturen finden zum Beispiel mehrtägige, opulente Begräbnisfeiern statt, auf Beerdigungen in Taiwan gibt es Stripperinnen und in Mexiko wird der „Tag der Toten“ mit Kostümen und Gesichtsbemalungen zelebriert.

Die Dauerausstellung hat zwei Schwerpunkte: Ein Teil behandelt „Sterben, Tod und Bestattung“, der andere Teil „Friedhof und Grabmal“. Auch mit verschiedenen Religionen und ihren Bestattungsriten kann man sich auseinandersetzen. Die kulturelle und religiöse Vielfalt hat nämlich auch in Deutschland zu einer vielseitigen Entwicklung der Bestattungskultur geführt.

Die Wanderausstellungen ergänzen die Thematik und man kann beispielsweise sehen, wie das Thema Tod in der Kunst behandelt wird. Auch der Deutsche Bundestag ist von der wichtigen kulturellen Funktion des Museums überzeugt. Deshalb stellt er dem Museum 7 Millionen Euro für künftige Aktualisierungs- und Sanierungsarbeiten zur Verfügung.

sepulkralmuseum.de

Deutsches Hygiene-Museum, Dresden: Das Abenteuer Mensch

Das zentrale Thema im Dresdner Hygiene-Museum ist der Mensch. In den sieben Themenräumen der Dauerausstellung werden verschiedenste Aspekte des menschlichen Lebens behandelt. Darunter zum Beispiel „Essen und Trinken“, „Bewegung“, „Erinnern, Denken, Lernen“ oder „Schönheit, Haut und Haar“. Viel wert legt das Museum dabei auf die Veranschaulichung: In der Ausstellung trifft man beispielsweise auf den gläsernen Menschen (Bild), ein durchsichtiges Modell durch welches man Organe, Knochen, Blutbahnen sowie Nervengefäße und ihren Verlauf im Körper betrachten kann. Auch an interaktiven Elementen fehlt es nicht. Um all die faszinierenden Informationen mitnehmen zu können, sollte man etwas mehr Zeit für den Besuch einplanen. Mit einem Ticket kann man das Museum aber auch an zwei aufeinanderfolgenden Öffnungstagen besuchen.

Ein kleineres Kinder-Museum und spezielle Bildungsangebote für Familien, Schulen und Kitas, aber auch Erwachsene, machen das Hygiene-Museum zu einem Ort für Menschen jeden Alters. Die Ausstellung „Welt der Sinne“ im Kinder-Museum eignet sich besonders zum Experimentieren und Ausprobieren: Geräusche-Memory, Tasttunnel oder Spiegellabyrinth bringen jüngeren Besuchern die menschlichen Sinne spielerisch näher.

dhmd.de

Conditorei-Museum, Kitzingen: Das Haus der süßen Kunst

Allein die Fassade des Conditorei-Museums im bayerischen Kitzingen bei Würzburg ist ein Blickfang. Aber auch hinter den Mauern des beeindruckenden Renaissance-Fachwerkhauses befindet sich etwas Außergewöhnliches: das Conditorei-Museum. In diesem waren seit jeher Konditoren und Lebküchner ansässig und lange Zeit schlummerte ein unentdeckter Schatz auf dem Dachboden: Fast das gesamte Inventar eben dieser Konditoren lag dort unberührt, bis es von der Uni Würzburg entdeckt und wissenschaftlich erfasst wurde. Diese Sammlung reicht von künstlerischen Formen für Schokoladen-Figuren bis hin zu historischen Rezeptbüchern und Fachliteratur. In der daraus entstandenen Ausstellung wird die Geschichte des Bäcker- und Konditorhandwerks des 19. Und 20. Jahrhunderts erzählt. Der Bestand wurde durch Sammlungen aus ganz Deutschland erweitert.

Die Kunst der Zuckerbäckerei wird den Besuchern in diesem kleinen, aber besonderen Museum nahegebracht. In Deutschland ist es das einzige Museum seiner Art. Das Wissen wird auch an jüngere Generationen weitergegeben: Im „Süßen Labor“ dürfen Schüler im Rahmen des Chemie-Unterrichts hinter die Kulissen der Zuckerverarbeitung sehen und verschiedene Experimente durchführen. Das Museum beherbergt außerdem auch ein Café, in welchem Naschkatzen voll auf ihre Kosten kommen.

conditorei-museum.de