Die Ziege Sissi stammt nicht aus Loretto, sondern aus dem Atelier von Maria Barleben in Endingen. Sie ist kuschelig weich aus Mohair und Alpaka – genauso wie Schwein Rosalie, Esel Claude, Eichhörnchen Felicitas und viele andere Tiere. Die beweglichen Figuren mit den lebendigen Augen sind Handspielpuppen, allesamt sehr liebevoll gestaltet. Verkauft werden sie in einem Laden in der Freiburger Altstadt.

Uhren und Musikinstrumente von Traditionsbetrieben

Teil der Manufakturenstraße sind auch Kultbetriebe wie die Brauerei Rothaus, der Stoppuhrenhersteller Hanhart in Gütenbach oder die Lamy GmbH in Heidelberg, bekannt für ihre edlen Schreibgeräte. Auch der Instrumentenbauer Hohner darf hier nicht fehlen. Sein Name steht für Mundharmonikas und Akkordeons. Eine vollständige Liste der Betriebe gibt es unter:

deutsche-manufakturenstrasse.de/manufakturen.