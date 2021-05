Was sind die Vorteile von Click und Collect?

Beim Aussuchen der Ware ist man nicht an Ladenöffnungszeiten gebunden, und man muss nicht durch den ganzen Laden laufen, um seine Produkte zusammenzusuchen, diese Arbeit wird einem abgenommen. Manchmal gibt es auch gesonderte Parkplätze für Click-und-Collect-Kunden, sodass man mit schwerer Ware nicht lange zum Auto laufen muss. Im Vergleich zum normalen Online-Handel, bei dem die Ware einem nach Hause geschickt wird, bestimmt man hier selbst, wann man die Ware in Empfang nimmt. Vor allem für Berufstätige ist das interessant, die sonst nicht zu Hause sind, wenn der Paketbote klingelt. Weiterer Vorteil dieser Kaufmethode: Die Lieferzeiten in die Geschäfte (auch, wenn Ware erst bestellt werden muss) sind meist kürzer als die Lieferzeiten nach Hause – Produkte sind schneller verfügbar, manchmal schon am selben Tag. Lesen Sie auf aktiv-online.de auch, was Sie tun können, wenn online bestellte Ware nicht ankommt.

Gibt es auch Nachteile?

Es kann natürlich aber auch bei Click und Collect dauern, bis Ware im Geschäft vorrätig ist. Und es ist nicht immer sicher, dass alle Bestellungen zeitgleich eintreffen. So kann es gerade bei Möbeln vorkommen, dass Packteile fehlen – dann muss man noch ein zweites Mal zur Abholung fahren. Dazu sagt die Expertin der Verbraucherzentrale NRW: „Ist die Ware nicht vorrätig, sollte der Kunde schon vor Abholung darüber informiert werden. Denn nur dann kann er entscheiden, ob er an einer Teilleistung Interesse hat oder eben nicht.“ Wichtig: Vorab immer checken, was der Service Click and Collect kostet. Zusätzliche Kosten für diese Dienstleistung können nämlich anfallen und mit 10 bis 50 Euro auch ganz schön üppig ausfallen. „Wenn diese Kosten transparent dargestellt werden und beispielsweise unterhalb der Kosten für den Versand liegen, ist dies nicht zu beanstanden“, sagt Husemann. Weiterer Nachteil: Kleinere Unternehmen bieten diesen Service nicht immer an, da sich für sie der Aufwand nicht lohnt.

Worauf muss der Kunde sonst noch achten?

Man sollte darauf achten, stets eine Bestellbestätigung per Mail zu erhalten und diese auch beim Abholen vorzeigen zu können. Zusätzlich kann man sich natürlich auch die Bestellnummer notieren. Ebenso ist es ratsam, dass man seinen Personalausweis dabeihat. „Grundsätzlich sollte es im Ladengeschäft auch möglich sein, die Ware anzuschauen“, sagt Husemann.

Was ist mit Umtausch und Rückgabe?

„Sollte der Kunde nach einem Click-und-Collect-Kauf von seinem Widerrufsrecht rechtmäßig Gebrauch machen, braucht er die Ware nicht zurückzusenden, sondern kann sie nach unserer Ansicht am Collect-Ort, also im Laden, wieder abgeben“, sagt die Expertin. Dafür muss man unter Umständen einen Termin im Geschäft vereinbaren. „Alternativ ist es aber auch möglich, das Produkt per Paketdienst wieder zurückzusenden. Die Kosten der Rücksendung trägt dann grundsätzlich jedoch der Kunde – es sei denn, der Händler bietet an, die Rücksendekosten zu übernehmen.“