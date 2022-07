Stuttgart. Geld auszugeben – das wird den Menschen technisch immer leichter gemacht. Zum einen natürlich durchs Internet-Shopping. Zum anderen durch die immer einfacher erscheinende Finanzierung der Konsumwünsche: Unter dem verführerischen Slogan „Buy now, pay later“ – kurz schon „BNPL“ genannt – bieten Shops und Zahlungsdienstleister zunehmend Möglichkeiten, die an sich fällige Zahlung auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Das ist im Grundsatz natürlich nicht neu. Streng genommen fällt auch die Bestellung auf Rechnung in die Kategorie „jetzt kaufen, später zahlen“. Dabei haben Käufer in der Regel 14 bis 30 Tage Zeit, eine Rechnung zu begleichen. Gefällt das Produkt nicht, kann es zurückgeschickt werden, ohne dass das Geld eventuell mühsam zurückgeholt werden muss. Laut einer Untersuchung des EHI Retail Instituts ist diese Art der Bezahlung nach Erhalt der Ware bei den Kunden am beliebtesten.

Kaufen und bezahlen zeitlich voneinander entfernen? Diese extreme Flexibilität alarmiert Verbraucherschützer

Was aber in der letzten Zeit dazu kommt: Immer mehr Zahlungsdienstleister wie etwa Klarna, Paypal, Amazon Pay und bald auch Apple Pay (zunächst nur in den USA) bieten extreme Flexibilität an. So können Kunden die Zahlungsfrist ganz unkompliziert mit einem Klick verschieben. Oder den Kauf per Ratenzahlung abstottern – auch schon bei kleineren Beträgen. Je nach Anbieter kann man mit der Ratenzahlung sogar auch mal pausieren.

„Der Handel entkoppelt gezielt die Bezahlung vom Kauf.“ Niels Nauhauser, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg

Dieser Trend alarmiert Verbraucherschützer, da die ganze Sache schnell zu einem Durcheinander bei den privaten Finanzen führt. „Das kann der Einstieg in eine Schuldenfalle sein“, warnt zum Beispiel Niels Nauhauser, Finanzexperte bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. „Der Handel entkoppelt gezielt die Bezahlung vom Kauf, um auch denjenigen Waren zu verkaufen, die aktuell kein Geld haben“, meint er.