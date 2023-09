Bei der Radtour begegnet man Weißstörchen auf ihren Nestern oder in den Wiesen; die Elbtalaue ist eine der storchenreichsten Regionen Norddeutschlands. Von Frühjahr bis Spätsommer lässt sich zudem die Storchenfamilie in Bleckede live per Kamera im Biosphaerium beobachten.

In der kleinen Stadt Bleckede ist vieles zu Fuß erreichbar. Vom zentralen Schützenplatz, auf dem sich wie auch am Hafen Wohnmobilstellplätze befinden, sind das Biosphaerium im Schloss Bleckede und der Hafen und die Fähre ebenso schnell zu erreichen wie die historische Innenstadt mit vielen Geschäften und Cafés. Bleckede ist seit vielen Jahren Teil der Deutschen Fachwerkstraße mit Gebäuden aus den letzten vier Jahrhunderten.

Viele Pensionen, Ferienwohnungen, Campingplätze

In direkter Umgebung locken diverse Ausflugsziele, etwa die Großsteingräber im Schieringer Forst oder der Findlingsring in Bleckede. Das Waldbad Alt Garge lädt zur Sommerfrische ein, und wer gern historisch unterwegs ist, nutzt die Bleckeder Kleinbahn oder die Draisine zwischen Alt Garge und Bleckede. Gut, dass zahlreiche Pensionen, Ferienwohnungen und Campingplätze einladen, länger zu bleiben.

Weitere Informationen erhalten Sie auf den Seiten der Biosphaerium Elbtalaue GmbH: biosphaerium.de oder bleckede-tourismus.de