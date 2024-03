Wer zu den Sternen reisen will, muss nicht an entfernten Weltraumbahnhöfen in eine Rakete steigen. Denn einen Ausflug ins Universum kann man meist schon ganz in der Nähe starten – in einem der vielen Planetarien, die es auch in Bayern gibt.

Planetarien sind in der Regel Gebäude mit einer halbkugelförmigen Kuppel, auf deren Innenfläche Bilder des Sternenhimmels projiziert werden. Dabei kann der Projektor die Tages- und Jahresbewegungen am Himmel exakt darstellen. Vor rund 100 Jahren wurde eine solche Projektion weltweit erstmalig aufgeführt – und zwar im Deutschen Museum in München.

Alles über die faszinierende Welt der Astronomie

Ein besonders attraktives und spektakuläres Planetarium steht heute in Garching bei München, das „ESO Supernova Planetarium“. Es ist Teil eines hochmodernen Astronomiezentrums auf dem Gelände der Zentrale der ESO (European Southern Observatory/Europäische Südsternwarte).

Das Zentrum beherbergt ein digitales Planetarium mit einer Kuppel von 14 Meter Durchmesser sowie eine interaktive, 2.200 Quadratmeter große Ausstellung, die die faszinierende Welt der Astronomie zeigt. Es soll kommende Generationen inspirieren, das Universum um uns herum zu würdigen und zu verstehen. Alle Inhalte werden auch auf Englisch präsentiert.

Während der Eintritt für die Ausstellung kostenlos und frei zugänglich ist, kosten die zahlreichen Vorführungen im Planetarium Eintritt. Zudem müssen Tickets frühzeitig reserviert werden. Momentan ist das Planetarium wegen Wartungsarbeiten geschlossen und öffnet wieder am 31. Januar.

Dafür ist im Deutschen Museum in München noch bis zum 28. Januar die Sonderausstellung „100 Jahre Planetarium“ zu sehen – inklusive regelmäßiger Sternenshows in einem Interimsplanetarium. Das reguläre Planetarium gehört zum Teil des Museums, der gerade umfassend saniert wird. Die Wiedereröffnung ist erst 2028 geplant.

Nach der Vorführung gibt es den Blick durchs Teleskop Aber auch jenseits der Landeshauptstadt kann man in die Sterne blicken. Größere Städte wie Nürnberg und Augsburg etwa beheimaten Planetarien. Das in Augsburg feiert am 22. Februar sein 35-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass gilt ein vergünstigter Eintrittspreis, und es gibt ein dicht gestaffeltes Veranstaltungsprogramm, insbesondere für Kinder. In Ursensollen bei Amberg steht ein digitales 3-D-Planetarium mit angeschlossener Sternwarte. Dort wird nicht nur der aktuelle Sternenhimmel über der Oberpfalz dreidimensional und in höchster Auflösung gezeigt, sondern es geht auch auf atemberaubende Flüge durchs Sonnensystem und in ferne Galaxien. Bei einem anschließenden Blick durch das große Sternwartenteleskop kann man Millionen Lichtjahre entfernte Galaxien erforschen und sich von ehrenamtlichen Mitarbeitern den Sternenhimmel erklären lassen.