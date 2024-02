Eierlaufen zwischen Tulpen und Osterglocken

Ein Blütenmeer aus rund 350.000 Tulpen, Hyazinthen, Narzissen und Vergissmeinnicht erwartet die Besucher im Blühenden Barock in Ludwigsburg: Am 22. März startet der Park um das Residenzschloss in die neue Saison. In den Osterferien ist beim Eierlauf-Parcours und anderen Spielen Geschicklichkeit gefragt.

Mehr Infos dazu: www.blueba.de

Das Freilichtmuseum Neuhausenob Eck auf der Schwäbischen Alb bietet am Ostersonntag ein buntes Spiel- und Bastelangebot. Die kleinen und nicht mehr ganz so kleinen Besucher können an traditionellen Osterspielen wie Eierlauf oder Eierwerfen teilnehmen und außerdem ihre Fingerfertigkeiten bei Bastelangeboten unter Beweis stellen.

Mehr Infos dazu: www.freilichtmuseum-neuhausen.de

Das Besucherbergwerk Teufelsgrund im Schwarzwald ist immer einen Ausflug wert. Und an Ostern gibt es Kinder-Führungen mit Schatzsuche, bei der Edelsteine aus dem Sand gewaschen werden. Dazu verteilt der Osterhase süße Überraschungen!

Mehr Infos dazu: www.besuchsbergwerk-teufelsgrund.de

Wer von Ostereiern nicht genug bekommt, ist im Ostereimuseum in Sonnenbühl bei Reutlingen richtig: Mehr als 1.000 Ausstellungsstücke zeigen die Geschichte der Ostereier. Dazu kann man beim Kunsthandwerkermarkt Handwerkern und Hobbykünstlern über die Schulter sehen.

Mehr Infos dazu: www.ostereimuseum.de