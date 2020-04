Balve. E-Mobilität – ein großes Thema, nicht nur für Autoproduzenten und Zulieferer. Bei der Firma Paul Müller in Balve geht man das Ganze von hinten an. Setzt an, wo aus dem klimafreundlichen Antrieb ein echtes Problem wird. Was, wenn das Auto brennt? Wenn die Batterie beim Unfall beschädigt wird? Wenn die Lithium-Ionen-Zellen sich selbst entzünden?

Mit diesen Fragen hat sich der Hersteller von Transport- und Verpackungslösungen letztes Jahr intensiv beschäftigt. Das Ergebnis steht in der Produktionshalle: rund 10 Meter lang, 2,50 Meter breit, 3,60 Meter hoch, feuerwehrrot.

Warum verunglückte E-Fahrzeuge eine Gefahr sind

Mit dem Havarieanhänger Müller Safety Trailer (MST) können verunglückte Elektrofahrzeuge kontrolliert abtransportiert und gelagert werden. „Einfach, kosteneffizient und umweltschonend“, wie Tobias Müller, einer der Geschäftsführer, erklärt. Das havarierte Fahrzeug wird mit einer Seilwinde in den Behälter gezogen. Die wasserdichte Wanne kann an einem sicheren Ort geflutet werden, sodass die im Fahrzeugboden verbaute Hochvoltbatterie dauerhaft im Wasser steht.

Das ist notwendig, wenn die Gefahr besteht, dass die Batterie Schaden genommen hat oder sich zu erhitzen droht. Ein Akku im Auto besteht aus sehr vielen Batteriezellen. Ist eine beschädigt, kann es in einer Kettenreaktion einen Kurzschluss nach dem anderen geben (thermal runaway). Auch nach Stunden kann sich die Batterie noch selbstständig entzünden. Um das zu verhindern und sicher zu gehen, dass in keiner Zelle mehr ein Brand schwelt, muss gekühlt werden - bis zu 30 Stunden und mehr.