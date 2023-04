Eine Schnitzeljagd soll vor allem Kinder durch das Museum leiten. An vielen interaktiven Stationen können sie zum Beispiel ihre eigene Körpergröße mit denen der „Sesamstraßen“-Puppen vergleichen, in die Fußstapfen von Bibo oder Grobi treten und beim „Sesamstraßen“-Memory ihr Können zeigen.

Tolles Programm für die kleinen Gäste

Der dritte Teil der Ausstellung widmet sich dann dem Namen „Sesamstraße“ und der Organisation, die dahintersteckt. Denn was viele nicht wissen: Sesame Workshop ist die gemeinnützige Medien- und Bildungsorganisation, die 1969 die Sendung erfand. Ihre Mission ist es, Kindern dabei zu helfen, schlauer, stärker und mit mehr sozialer Kompetenz aufzuwachsen.

Dass die Ausstellung ausgerechnet in Hamburg läuft, hat natürlich mit dem NDR zu tun. Dessen Intendant Joachim Knuth war bei der Eröffnung sichtlich stolz: „Seit 50 Jahren arbeiten Norddeutscher Rundfunk und Sesame Workshop gemeinsam an dieser großartigen Sendung, deren deutsche Ausgabe beim NDR in Hamburg produziert wird. Das feiern wir mit vielen Veranstaltungen, Sondersendungen und Ausstellungen. Ich freue mich, dass Kinder und Eltern im Auswanderermuseum BallinStadt in die Welt der ‚Sesamstraße‘ eintauchen können.“

Das Auswanderermuseum BallinStadt Hamburg (Veddeler Bogen 2, 20539 HH) zeigt die Ausstellung „50 Jahre Sesamstraße – mehr als eine TV-Show“ noch bis Ende September. Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahren zahlen 7 Euro, Schüler, Studenten, Azubis 11,50 Euro und Erwachsene 13 Euro. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag, 10 bis 16.30 Uhr. Weitere Infos: ballinstadt.de