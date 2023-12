Iserlohn. Lisa-Marie Schuller steht kurz vor der Abschlussprüfung in ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau. Da ist man gut ausgelastet. Eigentlich. Doch da geht noch was für die junge Iserlohnerin. Schon im ersten Jahr meldete sie sich fürs Zusatzstudium an. „Lobbe finanziert das ab dem zweiten Lehrjahr. So früh wie sie hat sich noch kein Azubi bei mir dafür gemeldet“, meint Stefanie Serafini, Leiterin Ausbildungsmanagement des Entsorgungsunternehmens, beeindruckt.

„Ich wollte immer schon studieren“, sagt Schuller. Also sitzt sie jetzt zweimal in der Woche abends und an den Samstagen am Berufskolleg in Iserlohn und studiert – in Kooperation mit der Fachhochschule des Mittelstands Bielefeld – Betriebswirtschaft auf den Bachelor. „Das ist für mich der beste Weg.“ Und es ist ja auch noch Zeit über. Zum Beispiel für das ehrenamtliche Mentoring-Projekt „Balu und du“ der Stadt.

Ehrenamtlich in der Freizeit engagiert

Einmal in der Woche trifft die junge Frau einen kleinen Jungen aus Syrien. „Wir verbringen Zeit miteinander, damit er die Sprache besser lernt. Wir gehen auf den Spielplatz, besuchen den Zoo, machen eine Fahrradtour, backen Muffins“, erzählt sie: „Das klappt gut, und es ist toll, die Fortschritte zu sehen, auch bei den Eltern.“

Als Serafini den Azubis das Projekt vorstellte, hat Schuller sich sofort gemeldet. Sie genießt die neue Erfahrung – von der sie auch in der Ausbildung profitiert. Ursprünglich wollte die 21-Jährige etwas mit Finanzen oder Verwaltung machen: „Mathe und Rechnungswesen waren immer meine Stärke.“ Bei Lobbe bewarb sie sich dann als Industriekauffrau.