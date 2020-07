Kommunikationsplattformen ersetzen Stift und Kärtchen

Man arbeitet hier schon länger mit digitalen Medien und der Kommunikationsplattform „Microsoft Teams“: „Wir kommunizieren darüber, erteilen und bearbeiten Aufgaben. Das hat uns gerade in der Zeit des Corona-Lockdowns sehr geholfen.“ Die Infrastruktur für Videokonferenzen gab es bereits, ebenso online verfügbare Unterlagen. „So waren wir in der Lage, den analogen Unterricht, in dem man noch gerne an Whiteboards mit Papier, Stift und Kärtchen arbeitet, spontan digital umzustellen.“ Schon während seiner eigenen Ausbildung habe es eine digitale Datenerfassung im Labor gegeben. Die Daten dürfe man aber nicht „einfach so“ verwenden: „Der Biologielaborant lernt, sie genau zu prüfen. Zum Beispiel jedes Mal, wenn er ein Gerät ausliest: Sind die Daten plausibel?“

Auch bei der Weiterverarbeitung von Daten müsse man achtsam sein, sagt Clemens. Wenn etwa der Mittelwert über den Einzelwerten liegt, sollte der Azubi merken, „da stimmt was nicht. Kritisch mit der Datenerfassung umzugehen, das ist wichtig.“ Gelingt das, überwiegen die Vorteile der Digitalisierung: „Sie hilft, durch Datenbanken ganz schnell an Informationen zu kommen, und verhindert Übertragungsfehler.“ Die Currenta Bildung probiert ständig neue Technologien aus – wie VR-Brillen – und prüft deren Einsatz in der Ausbildung.